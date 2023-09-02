باير ليفركوزن يتصدر جدول ترتيب البوندسليجا مؤقتًا

انفرد باير ليفركوزن مؤقتًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفوزه الساحق على ضيفه دارمشتاد 5-1 اليوم السبت في المرحلة الثالثة من البوندسليجا.

وارتقى شتوتجارت إلى وصافة جدول ترتيب البوندسليجا بفضل فوزه الكاسح على ضيفه فرايبورج 5-صفر.

وفي باقي مباريات المرحلة الثالثة، فاز هوفنهايم على ضيفه فولفسبورج 3 /1 وفيردر بريمن على ضيفه ماينز 4 /صفر وتعادل أوجسبورج مع بوخوم 2 /2.

وعلى ملعب باي أرينا، حسم ليفركوزن فوزه على دارمشتاد بهدف في الشوط الأول وأربعة أهداف في الشوط الثاني ليحافظ على العلامة الكاملة ويسجل فوزه الثالث على التوالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النيجيري فيكتور بونيفاس بهدف لليفركوزن في الدقيقة 21 لكن بعد 4 دقائق فقط أدرك السويدي أوسكار فيلهلمسون التعادل لدارمشتاد.

وفي الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني إزيكيل بالاسيوس الهدف الثاني لليفركوزن في الدقيقة 49 ثم تبعه فيكتور بونيفاس بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 61 ثم أحرز جوناس هوفمان الهدف الرابع في الدقيقة 67 وتكفل التشيكي آدم هلوزيك بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 83.

ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط وظل دارمشتاد في المركز الأخير بدون رصيد.