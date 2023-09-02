“هاتريك” هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح فولهام

قاد إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه لفوز كاسح على فولهام بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، مساء اليوم السبت.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة ليحافظ على صدارة الترتيب، علمًا بأنه الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن.

بينما توقف رصيد فولهام عند 4 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.

سجل جوليان ألفاريز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 31، وتعادل فولهام عن طريق تيم ريم في الدقيقة 33.

وأحرز ناثان أكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ثم سجل هالاند 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 58 و70 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.