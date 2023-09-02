مرور حفر الباطن: ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط

أعلن مرور محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت، ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط ومحاولة الهروب، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

ضبط مرور محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط ومحاولة الهروب، معرضًا سلامة الآخرين للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.#المرور_السعودي pic.twitter.com/KuhxHIftJm — المرور السعودي (@eMoroor) September 2, 2023

وأكد حساب المرور السعودي في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

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