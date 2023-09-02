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مرور حفر الباطن: ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط

2 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
المرور السعودي وضبط "المفحط"
المرور السعودي وضبط "المفحط"

أعلن مرور محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، اليوم السبت، ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط ومحاولة الهروب، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأكد حساب المرور السعودي في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

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