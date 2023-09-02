الشهري يعلن قائمة الأخضر تحت 23 عامًا استعدادًا لتصفيات كأس آسيا

أعلن سعد الشهري، مدرب منتخب السعودية تحت 23 عامًا، قائمة "الأخضر" للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا سيستضيف في مدينة أبها خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الجاري، منافسات المجموعة "العاشرة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والتي تضم إلى جواره منتخبات لبنان، كمبوديا، ومنغوليا.

وضمت قائمة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا (24) لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي:

عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حامد الشنقيطي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، سعد آل موسى، محمد اليامي، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، فيصل الغامدي، عبدالملك العييري، صالح أبو الشامات، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، خليل العبسي، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.