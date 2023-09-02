“واتساب” التطبيق المفضل للغالبية بالمملكة بـ 22.3 مليون مستخدم

احتل تطبيق "واتساب" المركز الأول من حيث الاستخدام داخل المملكة، متفوقًا على باقي التطبيقات.

وكشف مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، في تدوينة عبر منصة "إكس”، عن أن تطبيق واتساب المفضل والأكثر استخدامًا بين المواطنين والمقيمين في المملكة.

بأكثر من 22 مليون مستخدم؛ واتساب التطبيق المفضل والأكثر استخدامًا بين المواطنين والمقيمين في #المملكة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/dBm42d2Fnc — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 2, 2023

يحتل المركز الأول بين تطبيقات التواصل الاجتماعي

وأظهرت الاحصائيات أن هناك 22.3 مليون مستخدم للواتساب داخل المملكة، بنسبة 87.4% وبذلك يحتل صدارة تطبيقات التواصل الاجتماعي.

التطبيقات الأكثر استخدامًا

شملت قائمة التطبيقات الأكثر استخداما بالمملكة:

واتساب

بنسبة: 87.4%

إنستجرام

بنسبة: 78.1 %

إكس

بنسبة: 71.9 %

سناب شات

بنسبة: 68.8 %

تيك توك

بنسبة: 63.6 %

فيسبوك

بنسبة: 63.4 %

تليجرام

بنسبة: 59.5 %

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