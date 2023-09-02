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“واتساب” التطبيق المفضل للغالبية بالمملكة بـ 22.3 مليون مستخدم

2 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
تطبيق واتساب

احتل تطبيق "واتساب" المركز الأول من حيث الاستخدام داخل المملكة، متفوقًا على باقي التطبيقات.

وكشف مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، في تدوينة عبر منصة "إكس”، عن أن تطبيق واتساب المفضل والأكثر استخدامًا بين المواطنين والمقيمين في المملكة.

يحتل المركز الأول بين تطبيقات التواصل الاجتماعي

 

وأظهرت الاحصائيات أن هناك 22.3 مليون مستخدم للواتساب داخل المملكة، بنسبة 87.4% وبذلك يحتل صدارة تطبيقات التواصل الاجتماعي.

التطبيقات الأكثر استخدامًا

شملت قائمة التطبيقات الأكثر استخداما بالمملكة:

واتساب
بنسبة: 87.4%

إنستجرام
بنسبة: 78.1 %

إكس
بنسبة: 71.9 %

سناب شات
بنسبة: 68.8 %

تيك توك
بنسبة: 63.6 %

فيسبوك
بنسبة: 63.4 %

تليجرام
بنسبة: 59.5 %

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