قرعة بطولة الدوري الأفريقي.. مواجهات قوية للأهلي والوداد والترجي

أسفرت قرعة بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى عن مباريات قوية للثلاثي العربي المشارك، الأهلي المصري، والوداد البيضاوي المغربي، والترجي التونسي.

وسحبت مساء اليوم الجمعة قرعة البطولة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 8 فرق.

وتقام النسخة الأولى من البطولة في الفترة من 20 أكتوبر المقبل وحتى 11 نوفمبر 2023.

وتُلعب المباريات بنظام خروج المغلوب، بدءا من ربع النهائي تقام مباريات الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني والإياب على أرض فرق التصنيف الأول.

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأفريقي

المباراة رقم 1: الأهلي × سيمبا التنزاني

المباراة رقم 2: الترجي التونسي × مازيمبي التونسي

المباراة رقم 3: إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي

المباراة رقم 4: بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوب أفريقي

قرعة نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × سيمبا التنزاني) × الفائز من (بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوب أفريقي)

الفائز من (الترجي التونسي × مازيمبي التونسي) × الفائز من (إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي)

نهائي الدوري الأفريقي

يقام الذهاب 5 نوفمبر 2023 والإياب يوم 11 نوفمبر 2023