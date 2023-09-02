القبض على مقيمين لترويجهما المخدرات في جدة وتبوك

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ترويج المخدرات في السعودية

كما ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة مقيمًا من الجنسية اليمنية؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدر تين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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