“تنمية الموارد البشرية”: رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من منتج دعم التوظيف إلى 4 آلاف ريال

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، مساء اليوم السبت، إطلاق تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة.
وقال في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" إن ذلك يأتي انطلاقًا من استراتيجية الصندوق الجديدة، لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، واستمرارًا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.
وأشار الصندوق إلى أن التحديثات الجديدة في ضوابط منتج دعم التوظيف، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من منتج دعم التوظيف ليكون أربعة آلاف ريال، بدلاً من 3200 ريال.
انطلاقاً من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في #سوق_العمل واستمرارا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال؛ أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج #دعم_التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال. pic.twitter.com/Rh0QCcmxet
— تركي الجعويني (@taljawini) September 2, 2023
بالإضافة إلى إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف، خلال أول 120 يومًا، من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم، بعد مضي 90 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية "بعد انتهاء فترة التجربة".
وتحمل المنشأة كامل أجر الموظف، خلال أول ثلاثة أشهر من تعيينه "أول 90 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية"، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
إلى جانب أن الصندوق لن يتمكن من قبول طلبات الدعم، بعد مضي 180 يومًا، من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حاليًا، حسب الضوابط السابقة.