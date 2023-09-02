إزالة 225 ألف ملصقًا ولوحة إعلانية غير نظامية بالرياض

تواصل أمانة منطقة الرياض العمل على معالجة مظاهر التشوه البصري، والحد من أي تجاوزات.

وفي هذا الإطار أزالت أمانة منطقة 225,150 ملصقاً ولوحةً إعلانية غير نظامية خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار جهودها للمحافظة على جمال المدينة وتحسين مشهدها الحضري.

الارتقاء بالبيئة الحضرية في العاصمة

وأوضحت الأمانة في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الإزالة تتماشي مع الارتقاء بالبيئة الحضرية في العاصمة، وجعلها مواتية لممارسة الأنشطة النظامية وتلبية لتطلعات السكان.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض تعكف على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الهادفة إلى معالجة مظاهر التشوّه البصري، التي تتضمَّن إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام.

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