وفاة الدبلوماسي الأمريكي بيل ريتشاردسون عن عمر ناهز 75 عاما

توفى بيل ريتشاردسون، السفير الأمريكي الأسبق لدى الأمم المتحدة، ووزير الطاقة في عهد الرئيس بيل كلينتون، عن عمر ناهز 75 عاما.

وقال ميكى بيرجمان، نائب رئيس مركز ريتشاردسون، في بيان: “لقد توفى الحاكم ريتشاردسون بسلام أثناء نومه الليلة الماضية"، مضيفا “لقد عاش حياته بأكملها في خدمة الآخرين، بما في ذلك الفترة التي قضاها في الحكومة ومسيرته المهنية اللاحقة في المساعدة على تحرير الأشخاص المحتجزين كرهائن أو المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج".

وتابع: "لم يكن هناك شخص لا يتحدث معه الحاكم ريتشاردسون إذا كان يحمل وعدا بإعادة شخص إلى الحرية، لقد فقد العالم نصيرا لأولئك المحتجزين ظلما فى الخارج، ولقد فقدت أنا مرشدا وصديقا عزيزا".

من هو بيل ريتشاردسون؟

يذكر أنه تم ترشيح ريتشاردسون لجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي تقديرا لعمله فى مجال إنقاذ وتبادل السجناء الأمريكيين حول العالم، وكان آخرهم لاعبة الدوري الوطني لكرة السلة بريتني غرينر التي احتجزت في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، سافر ريتشاردسون حول العالم للتفاوض وتأمين إطلاق سراح السجناء والرهائن الأمريكيين في بنغلاديش وكوريا الشمالية و وكولومبيا.

وتم إنشاء المنظمة غير الربحية "مركز ريتشاردسون" لدعم الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو فى تسهيل الحوار والسلام العالمي بين الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

وبحسب قناة "سي إن إن"، توفى ريتشاردسون أثناء نومه في منزله الصيفي بولاية ماساتشوستس شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضا:

قتيلان وجرحى في تظاهرات كركوك.. وفرض حظر للتجوال