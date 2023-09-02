بقيادة رونالدو.. النصر يواصل استفاقته بخماسية في الحزم

اكتسح النصر مضيفه الحزم بنتيجة 5-1 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي لكرة القدم، ليواصل استفاقته في المسابقة.

وحقق النصر فوزه الثالث على التوالي، ليتجاوز تعثر في بداية الموسم بعد خسارته في أول مباراتين.

واحتل "العالمي" المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

على الجانب الآخر، توقف رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الثامن عشر والأخير، متخلفًا بفارق الأهداف عن الشباب، الذي يملك الرصيد ذاته.

وتألق كريستيانو رونالدو وساهم في 3 أهداف، بتسجيل هدف، وصناعة اثنين.

وتقدم النصر عن طريق عبدالرحمن غريب في الدقيقة 33، قبل أن يضيف عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

🔚 | صافـرة النهايـة! النصر 5 - 1 الحزم

⚽️ عبدالرحمن غريب

⚽️ عبدالله الخيبري

⚽️ أوتاڤيو

⚽️ كريستيانو رونالدو

⚽️ ساديو ماني مبروك يا عـالميين 💛#النصر_الحزم | #AlNassrAlHazem pic.twitter.com/QwgUtkLo2N — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 2, 2023

وفي الدقيقة 47 سجل محمد باداموسى هدف تقليص الفارق للحزم.

لكن النصر عاد للتسجيل مجددا عن طريق أوتافيو في الدقيقة 57، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 68، ويختتم السنغالي ساديو ماني الأهداف في الدقيقة 78.