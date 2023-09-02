الأخبار المحلية

تعليق الدراسة في جامعة أم القرى الأحد بسبب الحالة المطرية

2 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
جامعة أم القرى
جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية الأحد 18-2-1445هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع، وفقا لإفادة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

 

 

اقرأ أيضا:

طقس اليوم.. “الأرصاد” يتوقع استمرار سقوط الأمطار على 4 مناطق