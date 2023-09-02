تعليق الدراسة في جامعة أم القرى الأحد بسبب الحالة المطرية

أعلنت جامعة أم القرى، اليوم، تعليق الدراسة الحضورية الأحد 18-2-1445هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع، وفقا لإفادة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

#عاجل#جامعة_ام_القرى:

تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد 18-2-1445هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

.. بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد pic.twitter.com/O377RhPgit — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 2, 2023

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