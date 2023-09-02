بطولة العالم لرفع الأثقال تنطلق غداً في الرياض

تنطلق بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، الأحد، على صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض؛ بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود ورؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة في البطولة.

وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة جميع استعداداتها؛ لافتتاح البطولة الأولى من نوعها عالمياً في تاريخ رياضة رفع الأثقال، كون المشاركة فيها ملزمة للتأهل لأولمبياد (باريس 2024)، إذ ستشهد مشاركة 2500 رياضي ورياضية، يمثلون أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم.

تابـع، شـجع، استـمتع 🤩🏋️‍♂️ أحداث بطولة العالم للأثقال منقولة على قنوات @riyadiyatv 📺#من_هنا_إلى_باريس 💫 pic.twitter.com/70cd63CA6Z — World Weightlifting Championships 2023 (@Weightliftingsa) September 2, 2023

وبدأت اللجنة المنظمة، استعداداتها للبطولة، منذ أكثر من عام منذ إعلان استضافة الرياض للبطولة، من حيث استخراج التأشيرات، واختيار تسعة فنادق لاستقرار البعثات المشاركة، وتسمية الفرق اللوجيستية والإعلامية والطبية والإدارية والتطوعية، إضافة إلى الاتفاق مع شركات عالمية متخصصة في معدات رياضة رفع الأثقال، وذلك لإخراج البطولة على النحو الذي يليق بسمعة هذه الرياضة بالمملكة.

وخصصت اللجنة 20 حافلة تعمل على مدار 16 ساعة يومياً لنقل الرياضيين من مقرات السكن لصالة التدريبات والمنافسات، حيث تم توفير أكثر من 70 منصة تدريبية للرياضيين، الذي اعتمد الاتحاد الدولي لرفع الاثقال جدول تدريباتهم بداية من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

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