تعليق الدراسة في مكة الأحد بسبب الحالة المطرية

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم غدٍ الأحد.
بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من #تعليم_مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 18-2-1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل. pic.twitter.com/lQhdWAVb09
— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) September 2, 2023
وأوضحت أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 18-2-1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل.
اقرأ أيضا:
تعليق الدراسة في جامعة أم القرى الأحد بسبب الحالة المطرية