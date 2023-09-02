تعليق الدراسة في مكة الأحد بسبب الحالة المطرية

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الأحد.

بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من #تعليم_مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 18-2-1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل. pic.twitter.com/lQhdWAVb09 — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) September 2, 2023

وأوضحت أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 18-2-1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل.

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