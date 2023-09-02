الأخبار المحلية

تعليق الدراسة في مكة الأحد بسبب الحالة المطرية

2 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
شعار وزارة التعليم

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم الأحد 18-2-1445هـ في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل.

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