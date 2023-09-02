الاتفاق يعلن التعاقد مع فينالدوم

أعلن نادي الاتفاق تعاقده رسميًا مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط باريس سان جيرمان، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

ونشر الاتفاق عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "إكس" (تويتر سابقًا)، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يعلن من خلاله التوقيع مع فينالدوم.

وبذلك يجمتع فينالدوم مع زميله السابق جوردان هندرسون من جديد، بعد أن لعب الثنائي في صفوف ليفربول، خلال الفترة من 2016 حتى 2021.

وانتقل فينالدوم من ليفربول إلى باريس سان جيرمان عام 2021، ولعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف روما.

وتأتي صفقة فينالدوم قبل أيام من إغلاق باب الانتقالات الصيفية، إذ ينتهي الميركاتو الصيفي في السعودية يوم الخميس المقبل.

وجاء الإعلان عن صفقة فينالدوم بعد فوز الاتفاق على ضمك بنتيجة 3-1 مساء السبت ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ورفع الاتفاق رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب.