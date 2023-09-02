قبل مواجهتهما.. إنريكي: لعبت مع مدرب ليون في برشلونة

أشاد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بفريق ليون ومدربه لوران بلان قبل مواجهة الفريقين اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.

وحقق سان جيرمان فوزه الأول هذا الموسم على حساب لانس بعد تعادله في أول مباراتين أمام لوريان وتولوز.

في المقابل، يأتي ليون في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بنقطة واحدة من هزيمتين وتعادل وحيد.

وقال إنريكي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت "استعدينا لمباراة الغد بنفس الطريقة التي نستعد بها لكل المباريات، بجدية تامة".

وأضاف "ليون نادٍ صاحب تاريخ كبير، إنه واحد من أفضل الأندية في هذا الدوري، ولديه لاعبون جيدون للغاية، ومدرب جيد لغاية أعرفه جيدًا، ولعبت معه في برشلونة، لوران بلان".

من جانبه، يفتقد ليون لجهود ألكسندر لاكازيت وديان لوفرين لكنه قد يستعيد جهود حارس مرماه أنتوني لوبيز.