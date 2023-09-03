مقتل 10 أشخاص جراء صواعق البرق في الهند

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء صواعق برق ضربت 6 مناطق في ولاية أوديشا الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للهند، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة أمس السبت.

وقالت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية اليوم الأحد، إن صواقع البرق أودت بحياة 4 أشخاص في منطقة خوردا، واثنان في بولانجير وواحد في كل من أنجول وبوده وجاجاتسينجبور ودينكانال، مشيرة إلى أن الصواعق أسفرت عن إصابة 3 أشخاص في مدينة خردة.

وقال مسؤول هندي إن منطقة أوديشا الساحلية، ومن بينها المدينتان التوأم بوبانسوار وكوتاك، شهدت أمطارا غزيرة مصحوبة بصواعق برق.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية استمرار الأمطار الغزيرة المصحوبة بصزاعق البرد في عدة مناطق بالبلاد في غضون الأيام الأربعة المقبلة.