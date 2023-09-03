الصين تخصص مليار يوان لأعمال الإغاثة من الكوارث

خصصت الصين مليار يوان (نحو 139.3 مليون دولار أمريكي) لأعمال الإغاثة من الكوارث في المناطق المتضررة من الفيضانات أو الجفاف أو آفات المحاصيل.

وأفادت وزارة المالية الصينية أن تخصيص هذه الأموال بشكل مشترك من قبل وزارة المالية ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ووزارة الموارد المائية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري تخصيص إجمالي 272 مليون يوان لأعمال الإغاثة من الجفاف في مناطق مثل قانسو وشنشي، بينما سيجري استخدام 357 مليون يوان لمساعدة جيلين وهيلونغجيانغ ومقاطعات أخرى على مواجهة الفيضانات واستعادة الإنتاج الزراعي.

وأضافت الوزارة أنه سيجري تخصيص الأموال المتبقية لمناطق، من بينها جيانغشي وهونان، لمكافحة الآفات والوقاية منها.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت عدة مناطق في الصين أمطار غزيرة وفيضانات، كانت الأكثر فتكًا منذ سنوات، مع مقتل العشرات من الأشخاص، بما في ذلك المناطق الجبلية النائية من العاصمة بكين.