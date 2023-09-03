صندوق الاستثمارات يبيع حصته في “الغاز والتصنيع” إلى “جدوى” للاستثمار

أعلنت شركة "جي آي بي كابيتال"، بصفتها مستشاراً مالياً لصندوق الاستثمارات العامة، إبرام الصندوق اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع شركة "جدوى للاستثمار" بصفتها مديراً لصناديق الاستثمار المدارة من قبلها ومحافظ عملائها اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023م.

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وبموجب هذه الاتفاقية، باع الصندوق حصته البالغة 8,186,455 سهماً تمثل 10.92% من رأس مال شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى شركة جدوى للاستثمار، من خلال صفقة خاصة، مقابل 491.19 مليون ريال سعودي.

وسيتم تنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية في يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023م.