رسميا.. الاتحاد يعلن ضم عبد الله المعيوف

واصل نادي الاتحاد صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعام 2023، بالتعاقد مع حارس المرمى الدولي السابق عبد الله المعيوف قادمًا من نادي الهلال.

ووقعت إدارة شركة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع عبدالله المعيوف لمدة موسمين، حسبما ذكر النادي في بيان رسمي خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

ورحَّب أنمار الحائلي باللاعب، متمنيا له ولزملائه اللاعبين التوفيق في المرحلة المقبلة لإسعاد الجماهير الاتحادية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يملك فيه الاتحاد الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، والذي يلعب بشكل أساسي مع حامل لقب الدوري السعودي.

ماذا قدم عبد الله المعيوف مع الهلال؟

وأسهم عبد الله المعيوف البالغ من العمر 36 عاما مع فريقه السابق الهلال في تحقيق العديد من الإنجازات الدولية والمحلية.

وحقق المعيوف مع الهلال لقب الدوري السعودي 5 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين.

ولعب المعيوف للهلال أولا بين عامي 2004 و2007، ثم انتقل إلى الأهلي واستمر معه حتى صيف 2016، قبل أن يستعيد "الزعيم" جهود الحارس المخضرم مرة أخرى.

لكن الحارس قرر الرحيل عن الهلال هذا الصيف بعد تعاقد النادي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، قادما من إشبيلية الإسباني.

يذكر أن المعيوف سيشارك مع الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستُقام في مدينة جدة خلال شهر ديسمبر المقبل.