وزير الصحة السوداني يثمّن جهود المملكة الإنسانية في توفير الدعم الصحي لبلاده

ثمّن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة السودانية "الوزير المُكلف" الدكتور أسامة عبدالرحمن، اليوم الأحد، جهود السعودية في خدمة العمل الإنساني وكل ما يقدم النفع للمجتمع السوداني في مختلف الميادين التنموية وخاصة مجال الصحة وعلاج المواطنين.

وشارك وزير الصحة السوداني المكلف، في فعاليات تدشين مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السودان لمشروع العيادات المتنقلة "mobile clinic".

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و مشروع العيادات المتنقلة "mobile clinic" يحتوي على عيادات متخصصة، ومعمل، وصيدلية، في عدد من مراكز إيواء النازحين بولاية الجزيرة، واستفاد من هذه الخدمة الصحية نحو ألف نازح.

وأعرب عبدالرحمن، عن تقديره للندوة العالمية للشباب الإسلامي للمبادرات التي قامت بها تجاه النازحين بالولاية، وإسهامها الفاعل في تحقيق جوانب إستراتيجية في خطة الوزارة لتقوية النظام الصحي، متطلعاً إلى تحقيق التعاون المستقبلي مع الندوة في مشروعات تأمين الطاقة الشمسية لمراكز الطوارئ بالمستشفيات.