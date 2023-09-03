أنس جابر تعبر إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بلغت النجمة التونسية أنس جابر دور الـ16 من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) أخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بعد فوزها الماراثوني على التشيكية ماري بوزكوفا في الدور الثالث مساء السبت.

وحسمت جابر المصنفة الخامسة الفوز على بوزكوفا المصنفة 31 بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 5 /7 و7 /6 (7 /5) و6 /3 في مباراة استغرقت حوالي ثلاث ساعات.

What a match! Ons battles it out for the win 🇹🇳 pic.twitter.com/HVxfjKMnaz — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) September 3, 2023

وقالت اللاعبة التونسية التي احتاجت إلى ساعتين و56 دقيقة للفوز على بوزكوفا التي عانت من إصابة في الفخذ "أتمنى أن أواصل اللعب بروح قتالية".

وأضافت "أحب القتال، أثق في جسدي ، أدرك أنني قادرة على خوض مباراة من ثلاث مجموعات دون مشاكل".

وتلتقي جابر في دور الستة عشر مع الصينية تشينوين تشنج المصنفة 23 للبطولة والتي تغلبت على الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /3 و4 /6 و6 /2.