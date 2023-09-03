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أنس جابر تعبر إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

3 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

بلغت النجمة التونسية أنس جابر دور الـ16 من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) أخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بعد فوزها الماراثوني على التشيكية ماري بوزكوفا في الدور الثالث مساء السبت.

وحسمت جابر المصنفة الخامسة الفوز على بوزكوفا المصنفة 31 بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 5 /7 و7 /6 (7 /5) و6 /3 في مباراة استغرقت حوالي ثلاث ساعات.

وقالت اللاعبة التونسية التي احتاجت إلى ساعتين و56 دقيقة للفوز على بوزكوفا التي عانت من إصابة في الفخذ "أتمنى أن أواصل اللعب بروح قتالية".

وأضافت "أحب القتال، أثق في جسدي ، أدرك أنني قادرة على خوض مباراة من ثلاث مجموعات دون مشاكل".

وتلتقي جابر في دور الستة عشر مع الصينية تشينوين تشنج المصنفة 23 للبطولة والتي تغلبت على الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /3 و4 /6 و6 /2.