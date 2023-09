أنس جابر تعبر إلى ثمن نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

بلغت النجمة التونسية أنس جابر دور الـ16 من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) أخر بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بعد فوزها الماراثوني على التشيكية ماري بوزكوفا في الدور الثالث مساء السبت.

وحسمت جابر المصنفة الخامسة الفوز على بوزكوفا المصنفة 31 بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 5 /7 و7 /6 (7 /5) و6 /3 في مباراة استغرقت حوالي ثلاث ساعات.

What a match! Ons battles it out for the win 🇹🇳 pic.twitter.com/HVxfjKMnaz

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) September 3, 2023