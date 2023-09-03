طاه سابق في ماكدونالدز يكشف إحدى أسرارها

كشف مايك هاراتش، طاهٍ سابق في أحد فروع سلسلة "ماكدونالدز" الأمريكية الشهيرة، عن إحدى أسرار الشركة لزبائنها حول العالم.

ووجه هاراتش في مقطع فيديو عبر "تيك توك" نصيحة إلى عشاق المطعم، بطلب شطيرة "ماك دابل"، عوضًا عن "بيغ ماك".

وأوضح أنها ستوفر عليهم 2 دولار، في كل مرة، وهي تحمل نفس الكمية ونفس المذاق.

وشدد الطاهي السابق على أن "بيغ ماك" هي خدعة كبيرة، وأن ارتفاع سعرها متعلق بشهرتها في المطعم.

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ويحمل كل من بيغ ماك وماك دابل، قطعتي لحم داخل الشطيرة، مع اختلاف نوع الصلصة الإضافية.