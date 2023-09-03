أمانة القصيم تنفذ 2524 جولة رقابية خلال أغسطس الماضي

قامت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية شمال بريدة الفرعية، بتنفيذ 2524 جولة رقابية خلال شهر أغسطس الماضي، بهدف التأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات.

وأوضحت أمانة القصيم، أن الجولات الرقابية شملت 485 جولة رقابة صحية، و 565 جولة رقابة مهنية،و 1474 جولة رقابة المباني، ونتج عن هذه الجولات عدد 294 مخالفة، شملت 78 مخالفة رقابة صحية و 120 مخالفة رقابة مهنية و96 مخالفة رقابة المباني.

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وأكَّدت البلدية حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة على جميع المحال التجارية ومتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، والحد من مخالفات البناء بأنواعها.