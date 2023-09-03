“هيئة العقار” تعلن اكتمال الربط التقني لتأهيل الممارسين العقاريين

أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الأحد، عن الانتهاء من ربط التقنية مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني، وتطوير المهارات المهنية في قطاع العقارات.

ويهدف الاتفاق إلى توحيد الجهود لتطوير قدرات الممارسين في القطاع العقاري من خلال تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني.

تتضمن الخطة التقنية مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تطوير محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني يمكن استخدامه في مختلف أنشطة قطاع العقارات. وهذا يساعد في زيادة كفاءة الإنفاق وتعزيز الجودة في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تم توفير منصة فرعية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" للمعهد العقاري السعودي، والتي تساهم في إعداد وتأهيل الممارسين العقاريين وتلبية احتياجات سوق العمل السريعة التغير والتجدد.

وحتى الآن، تم تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري في مجالات مثل وساطة العقارات والتسويق العقاري والتسويق العقاري الإلكتروني، وفقًا لأحدث الممارسات في القطاع، مما يسهم في ضبط جودته، وتحسين فاعلية مخرجاته.

#خبر | ربط تقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتأهيل الممارسين العقاريينhttps://t.co/WXdl2XJsan pic.twitter.com/BcTtkxMrSA — المعهد العقاري السعودي (@SRE_Institute) September 3, 2023

منصة "FutureX" هي إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وتهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة. تقدم المنصة خدماتها للقطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، وتهدف إلى بناء نظام تعليمي مستدام يوفر فرصًا متنوعة للتعلم ويتواكب مع احتياجات المستقبل. تساهم المنصة في توفير وصول سهل إلى المقررات والبرامج التعليمية والتدريبية في الجامعات والمنصات التعليمية الرائدة محلياً وعالمياً.

يشار إلى أن الهيئة العامة للعقار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهتين في بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال تعزيز التعاون في الدراسات والاستشارات، وإثراء المحتوى التعليمي العقاري في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح؛ لتعزيز ومشاركة المحتوى الرقمي الموثوق، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.