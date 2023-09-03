التجارة: بدء مُباشرة بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في منصة الأعمال

قالت وزارة التجارة، إن المتاجر الموثّقة في منصة الأعمال مُلزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر الإلكتروني، لافتة إلى أنه اعتباراً من اليوم ستتم مُباشرة بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثّقة في #منصة_الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال، عبر: تطبيق "بلاغ تجاري" مركز البلاغات 1900.

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وأوضح المتحـدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الكثيرين يترددون قبل الشراء من المتاجر الإلكترونية بسبب عدم معرفتهم بالمتجر الموثوق عن غيره، والخوف من التعرُّض لعمليات النصب والاحتيال أو سرقة البيانات.

وكشف الحسين الطريقة المثلى لمعرفة المتجر الموثّق من خلال البحث عنه في منصة الأعمال عبر خدمة الاستعلام عن متجر موثق باسم المتجر أو رقم السجل أو وثيقة العمل الحر.

وأضاف الحسين، في فيديو على حسابه بمنصة "إكس"، أنه بعد انتقال التوثيق لمنصة الأعمال بدلاً من منصة معروف أصبحت المتاجر الموثقة ملزمة بحسابات بنكية تجارية مرتبطة بالمتجر نفسه وليست بأسماء أفراد.

وتابع، اعتباراً من اليوم ستتم مباشرة بلاغات التجارة الإلكترونية للمتاجر الموثقة في منصة الأعمال التي لديها سجلات تجارية أو وثائق عمل حر وحسابات بنكية تجارية.