لاعبو بايرن ميونخ ينتقدون الميركاتو الصيفي للفريق

أكد لاعبو بايرن ميونخ الألماني بعد الفوز 2 / 1 على فريق بوروسيا مونشنجلادباخ أمس السبت أن فترة الانتقالات الأخيرة الخاصة بالنادي كان من الممكن أن تكون أفضل وأن الفريق قد يواجه عواقب وخيمة.

وقال ليون جوريتسكا لاعب خط الوسط :"من الواضح أن الأمور لم تسر كما كان يتخيل المسؤولون".

وفشل النادي في حسم التعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع جواو بالينيا في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية بعدما رفض ناديه فولهام إتمام الصفقة.

وطلب توماس توخيل مدرب بايرن التعاقد مع بالينيا، حيث كان يبحث عن لاعب في هذا المركز. وقال توخيل :"هذا أمر محزن للغاية".

وفشل بايرن أيضا في ملء الفراغ الذي تركه الظهير الأيمن بنيامين بافارد، الذي انتقل لإنتر ميلان. كما رحل بديله جوسيب ستانيستيش، إلى باير ليفركوزن معارا قبل التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان.

وقال لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش :" إذا أصيب العديد من اللاعبين، ستكون الأمور صعبة".

ويشارك بايرن ميونخ هذا الموسم في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، وكأس ألمانيا، ودوري الأبطال، كما سيتواجد لاعبون مع منتخباتهم الوطنية وسط جدول مباريات مزدحم.