قتلى جراء الفيضانات في موريتانيا والجزائر

أعلنت السلطات الموريتانية وفاة ثلاثة أشخاص غرقا نتيجة الأمطار والفيضانات التي تجتاح البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان أن الفيضانات أسفرت عن وفاة شاب غرقا في النعمة شرقي موريتانيا ولقي شاب ثالث مصرعه غرقًا في مدينة زويرات أقصى شمال البلاد، مشيرة إلى أن السيول جرفت أجزاء من "أنابيب" المياه التي تزود بعض المدن.

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وتعيش موريتانيا موسم أمطار أسفر عن وفاة عشرات الأشخاص بسبب الفيضانات.

7 قتلى في الجزائر

وفي الجزائر، أعلنت قوات الحماية المدنية اليوم، مقتل 7 أشخاص جراء الفيضانات التي ضربت ولايتي تلمسان والبيّض غربي البلاد.

وقالت الحماية المدنية في الجزائر، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الضحايا هم 4 رجال و5 نساء جرَّفتهم مياه وادي الشادلي في ولاية البيض (شمال غرب).

وشهدت مناطق غرب الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة، تسببت في حدوث فيضانات في بعض المناطق.