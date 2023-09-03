رونالدو ينافس حمد الله وفيرمينو على جائزة أفضل لاعب في غرب آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأحد، أسماء المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في غرب القارة لشهر أغسطس الماضي، وفق اختيار الجمهور.

ويتنافس على الجائزة ثلاثي دوري روشن للمحترفين؛ البرتغالي كريستيانو رونالدو والمغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وجاءت ترشيحات الأفضل خلال شهر أغسطس، على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).

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ويستمر التصويت على موقع الاتحاد الآسيوي حتى يوم الساعة الثامنة مساء الخميس المقبل بتوقيت السعودية.