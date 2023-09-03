تدشين النسخة الأولى من معرض “تبوك للبناء”

دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم الأحد، فعاليات النسخة الأولى من "معرض تبوك للبناء"، بمركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.

اقرأ أيضًا.. انطلاق الدورة الموسعة الـ45 للجنة التراث العالمي برئاسة المملكة بالرياض

جاء ذلك تحت رعاية أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك عماد بن سداد الفاخري، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.

واطلع وكيل إمارة تبوك، على أجنحة المعرض والذي يضم المنتجات والخدمات لأكثر من 40 متخصصًا من المقاولين والتجار والعاملين في قطاع مواد البناء والتشييد، وتقنيات وخدمات البناء، والتصميم الداخلي والتشطيبات، والتهوية الحرارية وهواء التكييف، والمصانع، وأحدث الآلات ومعدات البناء.

وقال "الفاخري": إن المعرض وورش العمل المصاحبة، يقدمان لمجتمع الأعمال منصة تنموية وتطويرية هائلة في جميع مجالات منظومة البناء، مثل مختلف مسارات الهندسة كالمعمارية والتصميم والإنشائية والإلكتروميكانيكية والسلامة، والبنية التحتية والتشييد، بالإضافة إلى الديكورات والتوريدات، وجميع التقنيات والصناعات المرتبطة بالبناء.

وأضاف، أن المعرض والذي ينظم لأول مرة في منطقة تبوك، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجاري، يقدم كذلك مساحة خاصة لآلات ومعدات البناء، وورش عمل، ويجمع العديد من الشركات المحلية والدولية من مختلف قطاعات منظومة البناء، وعددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات ومجموعة من الخبراء لتقديم المنتجات والحلول المتطورة التي تواكب احتياجات المرحلة وتمكّن المستثمرين في منظومة البناء من رفع مشاركتهم في جميع الفرص التي تدعم تحقيق رؤية 2030، والمشروعات التنموية الكبرى في منطقة تبوك ورفع حصة المحتوى المحلي في جميع المجالات.

وأكد أن إحصاءات غرفة تبوك، تشير اليوم إلى نمو هائل في عدد الاستثمارات المرتبطة بالبناء مقارنة بسجلات ما قبل رؤية 2030؛ حيث وصل النمو إلى أكثر من 850% في بعض أنشطة البناء، مما يستدعي الاستجابة لهذه الأرقام، بما يخدم مجتمع الأعمال بالمنطقة ويحقق الاستدامة.

وأعرب "الفاخري"، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه لكل مناشط الغرفة وللتجار والمستثمرين وتنشيط الحراك الاقتصادي بعموم مدن ومحافظات المنطقة.

كما دعا الجميع لزيارة المعرض والاطلاع على أحدث الابتكارات وحجم الأعمال في قطاع البناء والإنشاءات، إضافة إلى سبل الاستفادة من الفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع الإنشاءات السعودي.