تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية بسبب سوء حالة الطقس

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الربعة، بسبب سوء حالة الطقس.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة بمدريد مساء اليوم، لاليغا تلغي مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية وسيتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد".

🚨 بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة بمدريد مساء اليوم، لاليغا تلغي مباراة #AtletiSevillaFC وسيتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد! https://t.co/46Q8JSs8Q5 — LALIGA (@LaLigaArab) September 3, 2023

وأصدر مجلس مدينة مدريد مذكرة عامة أوصى فيها بتجنب السفر، نظرًا لتوقعات هطول أمطار غزيرة وتم رفع حالة التأهب القصوى.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي، اليوم الأحد: "بعد إجراء محادثات مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة وكلا الناديين، اتخذت رابطة الليجا قرارا بتأجيل المباراة، لأجل غير مسمى".

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ويحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط، بينما إشبيلية في المركز الأخير بدون نقاط حتى الآن.