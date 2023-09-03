بعثة الأخضر تطير إلى نيوكاسل

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة إلى مدينة نيوكاسل الإنجليزية، للدخول في معسكر يستمر حتى 12 سبتمبر الحالي.

ويأتي المعسكر ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والتي تحتضنها قطر في يناير المقبل.

وحرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على توجيه كلمة للاعبين في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض قبل المغادرة، طالبهم فيها بالالتزام بتعليمات الجهاز الفني، حتى تتحقق الاستفادة الكاملة.

وسيخوض "الأخضر" خلال معسكره مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب كوريا يوم 12 من الشهر نفسه.

وضمت قائمة الأخضر 26 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.