بيليتش يكافىء لاعبي الفتح بعد خماسية الأهلي

حرص الكرواتي سلافن بيليتش، المدير الفني لفريق الفتح، على مكافأة لاعبيه بعد الفوز الساحق 5-1 على الأهلي، أمس السبت، في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ومنح بيليتش راحة للاعبي الفتح لمدة 5 أيام، بسبب توقف دوري روشن، بالتزامن مع أيام الفيفا، على أن تكون العودة لاستئناف التدريبات يوم 8 سبتمبر الحالي.

📄| 5 أيـــام راحة للاعبي #الفتح — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) September 3, 2023

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني قد استدعى مهاجم الفتح فراس البريكان لينضم لمعسكر الأخضر في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد يحسم صفقة سيرجيو راموس

ويخوض "الأخضر" مباراتين وديتين خلال معسكر نيوكاسل أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.