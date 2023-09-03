“غوغل كلاود” تستعد لافتتاح منطقتها السحابية في السعودية

تعتزم شركة "غوغل" العالمية إطلاق "منطقة سحابية" في المملكة العربية السعودية في 15 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تدعم هذه المنطقة السحابية مبادرات التحول الرقمي المستمرة في المملكة وتساعد البلاد على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وسيعمل مركز البيانات المحلي الجديد على توسيع تواجد غوغل في الشرق الأوسط ومعالجة متطلبات إقامة البيانات وتوطينها للعملاء في المنطقة.

وقال عملاق البحث "غوغل" إن المنطقة الجديدة تستساعد على تسهيل الأعمال واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات والتوسع لخدمة العملاء بشكل أفضل.

وأضاف أنه "مع توفر بنية تحتية سحابية أسرع وأكثر أمانًا، سيكون الابتكار والتطور السريع في متناول كل شركة، سواء كنت شركة تقليدية تشرع في التحول الرقمي أو كنت مواطنًا رقميًا تتطلع إلى التوسع العالمي".

وستسهم البنية التحتية الرقمية الواعدة للمنطقة السحابية، في استغلال أحدث التقنيات والابتكارات في مجال التكنولوجيا لفتح آفاق جديدة نحو تحديات العصر الحديث وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ماهي منصة غوغل السحابية؟

منصة غوغل السحابية هي عبارة عن مجموعة من خدمات السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها غوغل داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث غوغل وجيميل وتخزين الملفات ويوتيوب.

إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنها توفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي.

توفر منصة غوغل السحابية البنية الأساسية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات حوسبة بدون خادم.

اقرأ أيضا:

تحديث جديد من “جوجل”.. منع ظهور الصور الشخصية في البحث