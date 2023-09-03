نتنياهو: سنبني سياجًا أمنيًا على الحدود مع الأردن

قالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنها تعتزم إقامة جدار على الحدود مع الأردن بعد سقوط 30 مصابًا بين عناصر الشرطة، إثر احتجاجات قادها متسللون أريتريون من الطالبين للجوء.

وطالب رئيس حكومة الاحتلال بإعداد خطة كاملة لترحيل المتسللين غير الشرعيين، مشيرًا إلى عمليات التسلل غير الشرعية من إفريقيا إلى إسرائيل تشكل تهديدا مباشرا لمستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.

إصابة أكثر من 100 شخص في صدامات عنيفة

وأصيب أكثر من 100 شخص في صدامات عنيفة بين متظاهرين إريتريين والشرطة الإسرائيلية في تل أبيب يوم أمس السبت.

وبدأت الصدامات بين أنصار للحكومة الإريترية ومعارضين تجمعوا بالقرب من ناد للاحتجاج على حدث كان من المقرر أن تستضيفه السفارة الإريترية، وسرعان ما تصاعدت أعمال العنف، حيث تصادم بعض المتظاهرين مع قوات الشرطة الإسرائيلية التي جاءت للتدخل.

إصابة 30 شرطيا

وقالت خدمة الطوارئ والإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) في بيان إن من بين المصابين 30 شرطيا، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة ألقت القبض على 52 مشتبها به.

ووصف نتنياهو ما حدث من اضطرابات في تل أبيب السبت بأنه تجاوز وخط أحمر وأعمال شغب لا يمكن قبولها، مطالبا باتخاذ إجراءات قوية ضد مثيري الشغب بما في ذلك الترحيل الفوري.