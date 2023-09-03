وزيرة أمريكية تبلغ عن “اختراق صيني” لبريدها الإلكتروني

كشفت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، عن تعرض بريدها الإلكتروني لاختراق قبل سفرها إلى الصين أواخر أغسطس، محذرة في الوقت نفسه من أن صبر الشركات الأمريكية بدأ ينفذ بسبب غياب قدرتها على التنبؤ وتكافؤ الفرص في الصين.

وقالت الوزيرة، في مقطع بُث مسبقا خلال حديثها مع برنامج "فيس ذا نيشن" إنها أبلغت مسؤولين صينيين بأن بريدها الإلكتروني تعرض للاختراق قبل سفرها إلى الصين في أواخر أغسطس.

ونقلت شبكة سي.إن.إن عن الوزيرة، "لقد قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر وأشاروا إلى أنه لم يكن مقصودا... لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن أناقش الأمر وأخبرهم أنه من الصعب بناء الثقة عندما يكون لديك تصرفات كهذه".

صبر الشركات الأميركية ينفد

من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن صبر الشركات الأمريكية بدأ "ينفد"، مشيرة إلى أن الشركات تريد "بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤا للفرص".

وأضافت "تحتاج (الشركات) إلى بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ للفرص وتستحق ذلك، نأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية".

غرامات كبيرة

وذكرت أن الشركات الأمريكية تواجه تحديات جديدة، من بينها فرض غرامات كبيرة وغير مبررة ومداهمة مقارها.

وأضافت أن الاقتصاد الصيني كان أداؤه أفضل عندما كان أكثر شفافية وأكثر توجها نحو السوق.

وكانت الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين، لكن واشنطن تزيد من علاقاتها التجارية حاليا مع كندا والمكسيك، بينما تتجه بكين لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا.

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