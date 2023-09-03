هالاند يعترف بعدم صحة هدف مانشستر سيتي في فولهام

اعترف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعدم صحة أحد أهداف فريقه في مباراة فولهام التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وفاز مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، وهي المباراة التي شهدت تسجيل هالاند 3 أهداف "هاتريك".

ووجه ناثان آكي ضربة رأس ليسجل الهدف الثاني لكن لاعبي فولهام طالبوا بعدم احتساب الهدف بسبب تواجد مدافع سيتي مانويل أكانجي في موقف تسلل وحاول ركل الكرة وهي في طريقها لمرمى الحارس الألماني بيرند لينو.

واستمرت احتجاجات لاعبي فولهام على أرض الملعب وكذلك على خط التماس، وتواصلت بعد احتساب تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" للهدف.

وقال هالاند في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، "أظن أن ذلك الهدف كان تسللا كذلك، أشعر بالأسف لهم (فولهام)".

وأضاف المهاجم النرويجي "سأكون غاضبا في حال حدث ذلك لي، لا بد أنه شعور سيء بالنسبة لهم".