“العازف”.. الأهلي يعزز هجومه بفراس البريكان

أعلن الأهلي مساء اليوم الأحد، التعاقد مع فراس البريكان، قادمًا من الفتح، لتعزيز هجومه في الموسم الجديد.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) ضم فراس البريكان، بعقد يمتد حتى يونيو 2028، حيث كتب "العازف.. فراس البريكان أهلاوي لمدة 5 سنوات".

"العازف" فراس البريكان أهلاوي لمدة ٥ سنوات 🎸💚#فراس_أهلاوي pic.twitter.com/D4YDHfC9Td — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 3, 2023

وجاء تعاقد الأهلي مع البريكان بعد 24 ساعة فقط على تألق اللاعب بقميص فريقه السابق الفتح خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل البريكان هدفًا كما قدم تمريرة حاسمة، ليقود فريقه للفوز على الأهلي بنتيجة 5-1.

وأصبح البريكان المهاجم الأول في المنتخب السعودي، منذ انضمامه إلى الفتح في 2021.

ومن المنتظر أن يكون البريكان احتياطيًا لصالح المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الأهلي.

وكان البريكان جدد عقده مع الفتح منذ 3 أشهر لمدة 5 أعوام قادمة.

البريكان يودع الفتح

من جانبه، حرص البريكان على توديع فريقه السابق الفتح برسالة مؤثرة.

وكتب البريكان، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم "يعجز الكلام عن وصف شعوري بمغادرة النادي الذي احتضني في وقت حساس من مسيرتي وراهن على نجاحي وكانوا بمثابة العائلة".

وأضاف "نادٍ نموذجي بكل ما تعنيه الكلمة، ومن هذا المنبر أشكر سعد العفالق رئيس مجلس إدارة نادي الفتح سابقاً على إعطائي الفرصة لتمثيل النادي النموذجي كما لا يفوتني أن أشكر زملائي اللاعبين وجميع الأجهزة الإدارية والفنية والطبية".

وأتم المهاجم حديثه "جمهور الفتح لن أنسى فضلكم علي بعد الله ودعمكم لي وهتافكم وتشجيعكم، وبإذن الله القادم أجمل بدعمكم للنموذجي".