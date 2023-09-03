الهيئة العامة للنقل تشارك في صنع القرار الدولي لتطوير النقل بالخطوط الحديدية

شارك المهندس بدر الحجيلان، ممثل الهيئة العامة للنقل في اجتماعات اللجنة مدير عام سلامة وكفاءة النقل السككي بالهيئة العامة للنقل، في اجتماع لجنة صنع القرار للسكك الحديدية الدولية، المنعقدة في الأمم المتحدة.

كما شارك عدد من ممثلي الدول الأعضاء في لجنة صنع القرار للسكك الحديدية التي تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في صناعة النقل بالخطوط الحديدية.

وذلك لمناقشة تطبيق بروتوكول لوكسمبورغ المبني على اتفاقية كيب تاون 2001 ، حيث يهدف البروتوكول لوضع نظام دولي لترميز جميع أنواع القطارات لتحسين إدارة الأصول والتشغيل و حفظاً لحقوق المستثمرين في القطاع.

حفظاً لحقوق المستثمرين وتطويرًا لإدارة الأصول والكفاءة التشغيلية..#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تشارك في اجتماعات لجنة صناع القرار للسكك الحديدية المنعقدة في الأمم المتحدة، وذلك بهدف تطوير صناعة النقل بالخطوط الحديدية. pic.twitter.com/PIqnkknQX9 — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) September 3, 2023

تهيئة قطاع النقل السككي بالمملكة للمعايير الدولية

وتأتي اجتماعات لجنة صنع القرار للسكك الحديدية بهدف مواكبة التوجهات الدولية في التشريعات والمواءمة معها ، وكذلك تهيئة قطاع النقل السككي بالمملكة للمعايير الدولية ليكون جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى التعريف بالتنظيمات الحالية المعمول بها في المملكة، وتم استعراض أبرز الموضوعات ذات الأهمية بصناعة النقل بالخطوط الحديدية كآلية تطبيق نظام الترميز الدولي للأصول، ومقترح لإدارة الفترة الانتقالية حتى بدء تطبيق النظام، كما تم مناقشة خطة التواصل مع أصحاب المصلحة ملاك الأصول والمشغلين،

الجدير بالذكر أن لجنة صنع القرار تضم نخبة من خبراء في مجال النقل السككي لتقديم نصائح لفريق العمل للسكك الحديدية بالأمم المتحدة بشأن توحيد المعايير الفنية والقانونية ودراسة أثرها على الدول الاعضاء.

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