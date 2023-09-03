إثارة الدقائق الأخيرة تقود أرسنال للفوز على مانشستر يونايتد

حوّل أرسنال تأخره بهدف أمام ضيفه مانشستر يونايتد، إلى فوز مثير بنتيجة 3-1 في الدقائق الأخيرة من مباراتهما التي أقيمت على ملعب "الإمارات" مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات بعد تعادله مع فولهام، ليرتقي إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

أما مانشستر يونايتد، فخسر للمرة الثانية في الجولات الأربع الأولى، مقابل انتصارين فقط، ليبقى في المركز الـ11 برصيد 6 نقاط.

تقدم مانشستر يونايتد أولًا بهدف حمل توقيع نجمه ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، لكن الرد جاء سريعًا عن طريق مارتن أوديجارد الذي أدرك التعادل لأرسنال في الدقيقة 28.

مانشستر يونايتد يفتتح النتيجة عن طريق راشفورد بعد هجمة مرتدة متقنة#الدوري_الإنجليزي #ارسنال_مانشستريونايتد pic.twitter.com/ATOmEKdiCI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، أحرز ديكلان رايس الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقضى البديل جابرييل جيسوس على آمال مانشستر يونايتد في إدراك التعادل، عقب إحرازه الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 11 من الوقت الضائع.