مناظر ساحرة تظهر في مرتفعات الهدا بالطائف

استعرضت "واس" صور من روعة المنظر بمرتفعات الهدا بمحافظة الطائف، إذ غطت الغيوم الجبال والمرتفعات، وصاحبها هطول أمطار غزيرة بلمعان الرعود التي لاقت استحسان الأهالي والزوار على توثيقها والاستمتاع بها.

كما تجولت "واس" على مرتفعات الهدا ووثَّقت استقبال سماء الطائف للبروق الليلية، التي جمعت في إضاءتها بين الضباب والمطر في جو بديع.

تحذير من الأمطار بداية من الغد

كانت المديرية العامة للدفاع المدني، حذرت الجميع من استمرار هطول الأمطار ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين حتى الجمعة المقبل، وطالبتهم بضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وأعلنت عن أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

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