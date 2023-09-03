إنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على فيورنتينا

ارتقى إنتر ميلان إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما واصل نتائجه المميزة، وهزم فيورنتينا برباعية نظيفة ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، مساء اليوم الأحد.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 9 نقاط، ليحقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى من المسابقة حتى الآن، ويعتلي الصدارة، حيث يتفوق بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جاره إيه سي ميلان، الذي يملك الرصيد ذاته.

ويمتلك إنتر ميلان أقوى خط هجوم في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتسجيله 8 أهداف، بالتساوي مع ميلان، لكن النيراتزوري هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقَ أي هدف حتى الآن.

في المقابل، توقف رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط ليحتل المركز الثامن.

وسجل ماركوس تورام الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 23، فيما أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وأضاف هاكن كالهانجولو الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يعود مارتينيز لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 73.