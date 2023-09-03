الأخبار المحلية

القيادة تهنئ رئيس جمهورية سنغافورة المنتخب

3 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
القيادة
القيادة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد ثارمان شانموغاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيد ثارمان شانموغاراتنام بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية سنغافورة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والرقي.