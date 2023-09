الهلال يعلن تجديد عقد ناصر الدوسري

أعلن نادي الهلال مساء اليوم الأحد تجديد عقد لاعبه وسطه ناصر الدوسري، ليمدد بقاءه في قلعة "الزعيم".

الهلال كشف في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل "إكس" (تويتر سابقًا) أن الدوسري جدد عقده لمدة 4 أعوام، لينتهي العقد الجديد في 2027.

ونشر الحساب مقطع فيديو يتضمن هدف الدوسري في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2022، وعلق "ناصر هلالي حتى 2027".

وانضم ناصر الدوسري، صاحب الـ24 عامًا، إلى الفريق الأول بالهلال عام 2018.

وخلال الأعوام الخمسة، شارك الدوسري في 124 مباراة، وسجل خلالها لاعب الوسط المدافع 4 أهداف، وصنع 11 آخرين، كما توج بـ9 ألقاب مختلفة.

ومنذ بداية الموسم الجاري، شارك ناصر الدوسري في المباريات الخمس التي لعبها الهلال في دوري روشن، حيث لعب كأساسي في مباراتين، ودخل بديلًا 3 مرات.

Adding further years to his story with us 🤩

NASSER renewed his commitment ✍🏻#Nasser_Hilali#AlHilal 💙 pic.twitter.com/v1oIXrrBE6

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 3, 2023