إقبال كبير على مهرجان الرمَّان في أول أيام انطلاق النسخة الثالثة

شهدت فعاليات مهرجان الرمَّان بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير إقبالا كبيرًا في اليوم الأول من انطلاق النسخة الثالثة التي تعد امتدادًا للمهرجانات الموسمية التي تشتهر بها المنطقة.

وشهد المهرجان، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ويستمر ثلاثةَ أيام، عرضًا لأنواع مختلفة من المنتجات الزراعية ومن أبرزها الرمَّان والعنب والبن والحمضيات بأنواعها.

ويستهدف المهرجان تسويق المنتجات الزراعية المحلية التي تشتهر بها منطقة عسير، وتحقيق عائدات اقتصادية متنوعة تنعكس على شرائح المجتمع كافة.

الأمطار الغزيرة وراء وفرة المحصول

وعزا المزارعون وفرة الإنتاج وزيادة المحاصيل الزراعية إلى المياه الجوفية بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية وارتفاع منسوب المياه في السدود،حيث احتوت على أكثر من مليون متر مكعب من المياه.

ويتكرر موسم حصاد الرمَّان في أواخر شهر أغسطس من كل عام، ويستمر الإنتاج لأكثر من شهرين، حيث تشهد محافظة سراة عبيدة بتنوعها الجغرافي الممتد من تهامة غرباً إلى شرق منطقة عسير وفرة في المحاصيل الزراعية؛ مما أكسبها مكانة اقتصادية وزراعية مهمة.

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