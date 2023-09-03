مبابي يسجل ثنائية في انتصار سان جيرمان على ليون

قاد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، فريقه لتحقيق فوز كبير على مضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 4-1 مساء الأحد في ختام الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
وسجل مبابي الهدفين الأول والرابع لسان جيرمان في الدقيقتين الرابعة من ضربة جزاء، والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الأول.
مبابي يفتتح التسجيل من علامة الجزاء #الدوري_الفرنسي #ليون_سان_جيرمان pic.twitter.com/nwy7a5JavP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023
وأحرز أشرف حكيمي وماركو أسينسيو الهدفين الثاني والثالث على الترتيب في الدقيقتين 20 و38 على التوالي.
حكيمي يزيد من غلة الفريق الباريسي #الدوري_الفرنسي #ليون_سان_جيرمان pic.twitter.com/h5GmkVXPkW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2023
وحفظ كورنتين توليسو ماء وجه ليون بهدف من ضربة جزاء عند الدقيقة 74.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليون عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.