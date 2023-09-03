مبابي يسجل ثنائية في انتصار سان جيرمان على ليون

قاد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، فريقه لتحقيق فوز كبير على مضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 4-1 مساء الأحد في ختام الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي الهدفين الأول والرابع لسان جيرمان في الدقيقتين الرابعة من ضربة جزاء، والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الأول.

وأحرز أشرف حكيمي وماركو أسينسيو الهدفين الثاني والثالث على الترتيب في الدقيقتين 20 و38 على التوالي.

وحفظ كورنتين توليسو ماء وجه ليون بهدف من ضربة جزاء عند الدقيقة 74.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف موناكو المتصدر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليون عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.