يوفنتوس يعود لسكة الانتصارات بهدفين أمام إمبولي

عاد يوفنتوس إلى طريق الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعدما هزم مضيفه إمبولي بنتيجة 2-0 مساء الأحد في ختام الجولة الثالثة من المسابقة.

وكان يوفنتوس وقع في فخ التعادل بهدف لمثله أمام بولونيا في الجولة الثانية، لكنه أعاد البسمة إلى وجوه جماهير بانتصاره على إمبولي.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، متفوقًا بفارق الأهداف على ليتشي، صاحب المركز الرابع.

ويتصدر إنتر ميلان وجاره إيه سي ميلان الترتيب برصيد 9 نقاط لكل فريق.

بينما بقي إمبولي بلا نقاط في قاع الترتيب، بعد أن خسر مبارياته الثلاث في المسابقة حتى الآن.

وأحرز دانييلو الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 24، قبل أن يؤمن فيديريكو كييزا النقاط الثلاث للفريق بالهدف الثاني قبل 8 دقائق على نهاية المباراة بعدما انفرد من وسط الملعب.