وزير التعليم يوجه مدارس المملكة بالاحتفاء باليوم الوطني الـ93

وجه وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، جميع مدارس المملكة بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 لمدة 4 أيام، وذلك بدايةً من يوم الاثنين 1445/3/10هـ وحتى يوم الخميس 1445/3/13هـ.

ويحل موعد اليوم الوطني السعودي 1445 يوم 23 سبتمبر الجاري؛ ليعيد إحياء ذكرى توحيد المملكة تحت اسمها الحالي على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز، وصادف ذلك يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق 23 سبتمبر من عام 1932، واعتبارها دولة مستقلة من بين دول الخليج العربي، وبالاتفاق يتم تحديد يوم 23 سبتمبر يومًا تاريخيًا وطنيًا للاحتفال باتحاد وتأسيس المملكة، تحت مسمى اليوم الوطني السعودي.

إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز في لمّ شمل الوطن

ووجّهت وزارة التعليم العام باعتماد تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني 93، في جميع الإدارات التعليمية والمدارس، على أن تُضمن الهوية المعتمدة من الجهات المعنية في مخرجات هذا الاحتفاء.

وحددت الوزارة عددًا من الأهداف الرئيسية للاحتفاء باليوم الوطني على رأسها، إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليم.

واقترحت الوزارة عددًا من الفعاليات والمناشط المناسبة في الإداريات التعليمية والمدارس، ومنها فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب، تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

منافسات رياضية وطنية

وأشارت الوزارة، خلال الإطار العام للاحتفاء باليوم الوطني، إلى ضرورة مراعاة تنفيذ فعاليات من قبل الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم وجميع المدارس، بدءًا من (الاثنين) 10 / 3 / 1445 حتى (الخميس) 13 / 3 / 1445، وتوثيق جميع هذه الفعاليات ورفع التقارير الختامية والإحصائية.

وتشمل الفعاليات المقترحة أيضًا منافسات رياضية وطنية، تكون بمثابة برنامج رياضي يُنظم بواسطة مكاتب التعليم، ويحصل الفائز في المباراة النهائية على كأس، بالإضافة إلى فعالية "نحلم ونحقق"، والتي تتضمن فعالية وأنشطة رياضية بمشاركة مجموعة من الطلاب وأولياء أمورهم، يحملون خلالها العلم السعودي، مع إطلاق بالونات تحمل شعار اليوم الوطني.

فعاليات تراثية

كما شملت الفعاليات "عاشقينك يا وطن"، والتي تمثل فعالية تهدف لإظهار البصمة الوطنية من خلال فعاليات تقام في المرافق العامة مثل المتنزهات والحدائق العامة والمعالم الوطنية، فضلًا عن فعاليات تراثية واجتماعية وفنية، تشمل "جزر وطن"، و"حارة أجدادي"، و"المعرض المدرسي"، و"جدارية حب الوطن"، و"البيرق"، و"رسم وتلوين العلم".

وحول دور الإدارات التعليمية، حددت الوزارة مجموعة من المهام تشمل إعداد الخطة للإدارة ومتابعة تنفيذها، وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم، وإعداد الفعاليات وتنفيذها وتفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات المعتمدة، ومشاركة أسر الطلاب ومؤسسات المجتمع المختلفة في فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، وإبراز المناسبة على المباني والمنشآت التعليمية، واستثمار المنصات الإلكترونية المعتمدة لتفعيل المناسبة، ورفع التقرير الختامي وأفضل المشاركات للإدارة العامة للنشاط الطلابي بديوان الوزارة.

وفيما يتعلق بدور المدرسة، شددت الوزارة على ضرورة تنفيذها للفعاليات والبرامج والأنشطة خلال أسبوع المناسبة، وتفعيل وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة، وإطلاق مناشط لمختلف المراحل الدراسية، واقتراح برامج وفعاليات داخل المدرسة، وإشراك أسر الطلاب في الاحتفاء بالمناسبة، ورفع التقارير الختامية للأنشطة والفعاليات، كما طالبت الوزارة المدارس السعودية بالخارج على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل المناسبة.

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