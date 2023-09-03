برشلونة يعبر أوساسونا بصعوبة

حقق برشلونة فوزًا صعبًا على مضيفه أوساسونا بملعب "آل سادار" بنتيجة 2-1 مساء الأحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لهذا الموسم، بفضل هدف قاتل أحرزه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

افتتح جيوليس كوندي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بضربة رأس متقنة.

لكن أوساسونا أحرز هدف التعادل بتوقيع إيزكويل أفيلا، الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76.

وقبل النهاية بـ4 دقائق، سجل ليفاندوفسكي هدف الفوز لبرشلونة من ضربة جزاء حصل عليها بعد تعرضه للجذب من القميص داخل المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى من جانب أليخاندرو كاتينا.

وتعرض كاتينا للطرد قبل نهاية المباراة ليكمل فريقه ما تبقى من دقائق منقوصًا.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو وجواو فيليكس، اللذين انضما لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مؤخرا.

وحقق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي، ليصل إلى النقطة العاشرة في المركز الثالث، بعد أن كان تعثر بالتعادل في الجولة الافتتاحية مع خيتافي.

ويبتعد ريال مدريد عن غريمه ريال مدريد، صاحب الصدارة، بفارق نقطتين فقط.

على الجانب الآخر، توقف رصيد أوساسونا، الذي نال خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة، مقابل انتصارين، عند 6 نقاط في المركز التاسع.