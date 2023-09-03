مدرب مانشستر يونايتد يتّهم سانشو.. واللاعب يرد بقوة

كشف إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أنه استبعد جادون سانشو من قائمة الفريق لمباراة أرسنال بسبب أدائه الضعيف في التدريبات.

وغاب سانشو عن المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد وانتهت بخسارة مانشستر يونايتد بنتيجة 1-3 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وكان سانشو، 23 عاما، شارك كبديل في المباريات الثلاث الأولى، حيث لم يحصل على أي فرصة للعب أساسيًا مع الفريق حتى الآن.

واتهم تين هاج سانشو بأنه لم يصل للمستوى المطلوب ليكون جزءا من مباراة أرسنال.

وقال تين هاج، في تصريحات إعلامية بعد مباراة أرسنال لدى سؤاله عن سبب غياب سانشو، "لم نختره بسبب أدائه في المران، يجب أن يرتفع مستواك كل يوم في مانشستر يونايتد، ويمكننا الاختيار في الخط الأمامي، لذلك لم يتم اختياره لهذه المباراة".

سانشو يرد

من جانبه، رد سانشو على تصريحات مدربه، ببيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وقال النجم الإنجليزي في بيانه "رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية، لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع".

وأضاف "أعتقد أن هناك أسباب أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا".

واختتم رسالته بالقول "كل ما أريده هو لعب كرة القدم بابتسامة على وجهي، أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك وأعرف أن كل أسبوع بمثابة التحدي، سأواصل القتال لأجل الشعار بصرف النظر عن أي شيء".

وعانى سانشو لتقديم أداء ثابت مع الفريق منذ انتقاله لأولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في عام 2021.

وسجل اللاعب 9 أهداف في الدوري وصنع 6 فقط في 58 مباراة مع الفريق.